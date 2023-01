LESSARD, Rollande Houde



À la Résidence Côté Jardins, le 24 décembre 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Rollande Houde, épouse de feu monsieur Normand Lessard, fille de feu dame Aline Cloutier et de feu monsieur Aurélien Houde. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Serge (Claudine Turgeon), Diane (Réjean Hanson), Roger (Isabelle Tremblay) et Claude (Manon Giguère); ses petits-enfants : Simon, Karine (Jonathan), Rémi (Andrée-Anne), Audrey (Jean-François), Michaël (Andrée-Anne) et Carolane; ses arrière-petits-enfants : Louis-Rafaël, Camille, Florence, Layana, Antoine, Raphael, Evelyne et Jules; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lessard : feu Gilberte (feu Guy Roy), feu Patricia (feu Lucien Montagnon), feu Julien (feu Gisèle Poulin), feu Gaétane (feu Yvon Lebel) et feu Michel; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée : feu Jeannette (feu Léopold St-Hilaire), feu Laurent (feu Marie-Ange Lavoie), feu Noëlla (feu Gérard Carette) et feu Aurèle (Denise Belisle). Un merci particulier à l'extraordinaire équipe de la Résidence Côté Jardins du 5e étage côté Château pour leur dévouement, leur professionnalisme et les bons soins prodigués.