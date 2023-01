PLANTE, Paul



Au CHUL de Québec, le 26 décembre 2022, est décédé Monsieur Paul Plante à l’âge de 79 ans. Il était l’époux de Madame Gaétane Gagnon et le fils de feu Léonidas Plante et de feu Marguerite Bolduc. M. Plante demeurait à Québec, il était natif de Disraeli. La famille recevra les condoléances des parents et amis(e) à :Heures de visite :à compter de 9h, suivi d’Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses deux enfants : Frédéric (Hélène Maurice) et Karine ainsi que ses petits-enfants : Coralie (Michaël Demers), Éléonore, Félix, Mathilde, Roxanne et Anaïs. De la famille Plante, il était le frère de : feu Armand (Patricia Dusseault), Hélène (Raymond Turgeon), feu Gilles, Carol (Denise Gauthier) et de feu Réjean (Monic Bernier). De la famille Gagnon, il était le beau-frère de : Yvon (Jacqueline Landry), Claudette (feu Lionel Bouffard), feu Gaétan (Lucille Bolduc), Lise (Claude Lassonde), Carol (Paula Daigle), Nicole (Yvon Provencher) et feu Daniel (Martine Couture). Sont également touchés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis. La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du CHUL de Québec et en particulier les départements de l’UCDG et de cardiologie pour les soins prodigués avec amour et dévouement à M. Paul Plante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à : La Société Alzheimer de Québec et/ou la Fondation québécoise du cancer.