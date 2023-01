CRÉPEAULT, Richard



À l'Hôtel Dieu de Québec, Le 16 décembre 2022, à l'âge de 69 ans est décédé Monsieur Richard Crépeault, époux de Madame Mona St-Laurent, demeurant à Québec, il était le fils de feu Dame Pauline Ferland et de feu Monsieur Lucien Crépeault. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Chantale Crépeault (Guillaume Fontaine) et Martine Crépeault (Sébastien Dionne), sa petite fille Emma, son frère Donald Crépeault (Andrée Desbiens) et sa sœur feu Andrée Crépeault; ses belles-sœurs: Doris St-Laurent, Marie-Josee St-Laurent (Daniel Bissonnette), Line St-Laurent et Kathie St-Laurent (Robert McNeil). La famille recevra les condoléances àde 13h à 15hIl vous sera possible de la visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/66072 . La webdiffusion sera accessible pour tous, sans mot de passe. Un précieux et sincère remerciement à tout le personnel de l'Hôtel Dieu de Québec pour leur dévouement, leur bienveillance et la qualité des soins humains et attentionnés qu'il lui a été offert. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer. Site : www.cancer.ca Tél. : 1 888 939-3333.