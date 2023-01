R. BOURASSA, Yves



À L'Hôtel-Dieu de Québec, le 7 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Yves R. Bourassa, ingénieur, époux de dame Denise Boutin, fils de feu Cécile Roy et de feu Yvanhoé Richard ainsi que ses parents adoptifs, feu Majella Roy et feu Eugène Bourassa. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléancesLes cendres seront ensuite portées au Complexe funéraire Maison Gomin, au 2026 boul. René-Lévesque Ouest à Québec. Il laisse dans le deuil outre son épouse, dame Denise Boutin, ses enfants: Rémi, Hélène (Denis Lavoie), Patrick (Marie-Christine Provost); ses petits-enfants : Alexandra, Amélie, Marie-Anne, Florence, Thomas et Arthur; son frère feu André Roy (Élisabeth Drolet); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutin: Gustave (feu Liliane Gagnon), Rachel (feu Dr Antonio Fournier), Doris, Gilles (Madeleine Dufour) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parent et amis. La famille tient à remercier tout le personnel de L'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.