BISSONNETTE, Léandre

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé, entouré de sa famille, monsieur Léandre Bissonnette, époux de madame Carmel Boucher. Il était le fils de feu Napoléon Bissonnette et de feu Léda Roy. Il demeurait à Saint-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aule vendredi 13 janvier 2023 de 19h à 20h30à compter 9h.Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Carmel Boucher, ses enfants : Marcel (Suzanne Potvin), Nancy (Gaétan Roy), René (Sylvie Fournier), feu Gilles (Nathalie Lapointe) et Danna (Daniel Gagné) ainsi que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Il était le frère de : feu Raphaël (feu Lucille Guillemette), Lilianne (feu Armand Guillemette), feu Rolland (feu Rollande Roy), Irène (feu Léo Chabot), feu Lucien et Laurent (Céline Chabot). De la famille Boucher, il était le beau-frère de : feu Armand (feu Rollande Bourgoin), feu Adrien (feu Jeannette Houle), feu Doris (feu Daniel Godbout), feu Olivette (feu Raymond Bouchard), feu Robert (Béatrice Gonthier). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place. Les arrangements funéraires de monsieur Bissonnette ont été confiés à la