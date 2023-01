BILODEAU, André



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 28 novembre 2022, à l'âge de 84 ans et 9 mois, est décédé monsieur André Bilodeau, fils de feu madame May Lefebvre et de feu monsieur Raoul Bilodeau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h30 à 14h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil sa soeur et son beau-frère: Estelle Bilodeau (Maurice Goudreault); son frère et sa belle-soeur: Jacques Bilodeau (Ginette Nadeau); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Outre ses parents, il a rejoint ses frères et sa soeur: Fernand, Raymond, Robert et Pauline.