COUTURE GAGNÉ, Ghislaine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 décembre 2022, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée Ghislaine Gagné, épouse de feu monsieur Roger Couture, fille de feu madame Rose Aimée Poliquin et de feu monsieur Alfred Gagné. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h30 à 16h30.Parents et amis qui le désirent sont invités à visionner l'hommage en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie " de l'avis de décès se trouvant sur le site web de la Coopérative. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Michel Mainguy), Michèle (Claude Dallaire) et Alain (Josée Nadeau); ses petits-enfants : Élyse, Laurie et Antoine; sa sœur Huguette (feu Edouard Fisher) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Outre son époux Roger, elle est allée rejoindre ses frères et ses sœurs : Yvan (feu Rolande Pérusse), Marcel (feu Thérèse Bouchard), Ginette (Magelle Girard), Gisèle (feu Robert Goupil) et Gilles (Nicole Ruest); ses beaux-parents : Marie-Anne Carrier et Alfred Couture; son beau-frère et sa belle-sœur : Benoit (feu Hélène Lefèvre) et Jacqueline (feu Edgar Beaupré). La famille tient à offrir un énorme merci au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, 5e étage, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place. Site web: https://www.societealzheimerdequebec.com/