ST-HILAIRE, Robert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 décembre 2022, à l'âge de 81 ans et 2 mois, est décédé monsieur Robert St-Hilaire, fils de feu madame Céline Boilard et de feu monsieur Paul-Henri St-Hilaire. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses frères: Jean, Marcel (Michelle Fortin), André (Monique Roy); sa soeur: Suzanne (Philippe Damiens); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant Jésus). Des formulaires seront disponibles sur place.