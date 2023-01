ROY, Gaétanne



C'est tout doucement et entourée de l'amour des siens que maman est décédée le 19 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, au Centre palliatif Chauveau de Loretteville. Elle était la fille de feu dame Lucie Anna Dion et de feu monsieur Henri Roy. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :le vendredi 13 janvier 2023 de 18 heures à 21 heures etde 10 heures à 13 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gaétan (Suzanne Lortie), Yvan (Suzanne Poirier), Dany et Lucie (Jean-Luc Houde); ses petits-enfants : Katia, David, Isabelle, Marc-André, Frédéric, Francis, Jo-Annie, Carelle, Gabriel-Luc, Milie-Jade et Lysa-Dora ainsi que ses 17 arrière-petits-enfants; ses soeurs, frères, belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de la Jacques-Cartier, particulièrement les docteurs Mailloux et Lavoie ainsi que Gabrielle Sénécal infirmière et son équipe pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Département de pneumologie), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, tél. 418-656-4999, https://iucpq.qc.ca/