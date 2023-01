DESNOYERS, Sylvie



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 30 décembre 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Sylvie Desnoyers, épouse de monsieur Gaétan Dufour. Elle était la fille de feu monsieur Jean-Louis Desnoyers et de feu madame Olive Morissette. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera au centre commémoratifvendredi le 13 janvier 2023 de 19h à 21h.Madame Desnoyers laisse dans le deuil son époux monsieur Gaétan Dufour ; ses enfants : Karine (Maxime Demers) et Dave (Marie-Pier Côté) ; ses petits-enfants : Olivianne et Janélie Thériault, Rebecca et Magalie Dufour ; sa sœur Joan (Réjean Arseneault); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dufour : Lise (feu Jean-Louis Andy), Guy (Monique Brochu), Ginette (feu Pierre Petit) et Daniel (Diane Allard) ; sa tante et son oncle : Micheline Morissette (Renald Lapointe) ; son cousin très proche Éric Lapointe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, dont la direction et les membres du Club de curling Jacques-Cartier, les amis de l'Hôpital général de Québec, les amis de CSN ainsi que ceux de la pétanque, du baseball et du hockey. Elle était également la sœur de feu Steve et la belle-sœur de feu Richard Dufour (feu Lise Charbonneau). Un remerciement spécial au personnel de l'Enfant-Jésus et de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don pour soutenir les soins palliatifs de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca