LECLERC, France



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 1er janvier 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame France Leclerc, épouse de monsieur Paul Bédard, fille de feu Joseph Leclerc et de feu Yvonne Rhéaume. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Paul; sa fille Véronique (son gendre préféré Patrick Bilodeau); ses petites-filles : Justine et Marie-Alexandra; ses frères et sa sœur : feu Louise (feu Pierre Tweddell), feu Yves et feu Gaétan (Louise Champoux); ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Bédard : Jeannette (Henri Bourdeau), Pauline (feu Ronald Boutin) et Roger (Hélène Mongeau), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents, merveilleuses amies et merveilleux voisins. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs du CSLC Nord-Sud de Charlesbourg pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du Sein, 279, rue Sherbrooke ouest, bureau 305, Montréal, Qc, H2X 1Y1, www.rubanrose.org