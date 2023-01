DEMERS, Yvette



Au CHSLD de St-Flavien, le 21 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Yvette Demers, conjointe de feu Lionel Croteau. Elle était la fille de feu Simon Demers et de feu Cécile Bédard. Elle demeurait à St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Lionel, ses enfants : Gisèle (Yvan Vaillancourt), Guylaine, Manon (Gilles Leplay); ses petits-enfants : Aymérick, Kim, Frédérick, Samuel, Olivier, Alyson, Charles-Antoine et ses 2 arrière-petits-fils Loïc et Édouard; le père de ses filles feu Gaston Grenier; ses frères et sœurs : Fernand (feu marie-Berthe Bédard, Micheline Rousseau), feu André (Thérèse Boucher), Jean-Guy, Madeleine (Raymond Lepage) Martial (Sylvie Côté), Monique (feu Gilles Gosselin), feu Rosaire, Simone (Rock Girard), Aurèle (feu Claudette Lamontagne, Lorraine Rousseau); ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence Les Jardins Marie-Pier et du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 12h30. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214 Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire