LABRECQUE, Jacques

C'est entouré de l'amour de ses proches qu'est décédé monsieur Jacques Labrecque à l'âge de 84 ans et 8 mois, le 14 décembre 2022 à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Fils de feu Alphonse Labrecque et de feu Yvonne Joubert. Il demeurait à Lévis.Il laisse dans le deuil sa conjointe Denyse Bourget et ses filles : Nancy et Sonia (Benoît Cadorette); ses belles-filles : Chantal Tremblay (Alain Barbeau) et Josée Tremblay (Patrice Poirier); ses petits-enfants : Gabriel Barbeau (Rosalie Cyr), Thierry Barbeau (Kassandra Dignard), Maïna Labrecque (Dave Châteauneuf), Noémie Poirier, Isanoa Fortin, Mathias et Elliot Cadorette. De la famille Labrecque : Clément (Nicole Pellerin), Louis (Andrée Côté), Luc, Andrée et Pierrette Chamberland (feu Léon). De la famille Bourget : Monique, Lucien (Diane Turgeon), Rollande (Georges Provost) et Alfred. Il laisse aussi dans le deuil la mère de ses deux filles Gervaise Bilodeau ainsi que tous ses neveux, nièces et amis. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 14 h 45.Il y aura webdiffusion : il sera possible de visionner la cérémonie, en direct ou en différé, en cliquant sur le lien qui sera dans l'avis de décès sur le site internet de la Coopérative funéraire des Deux Rives. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Un merci spécial et chaleureux à l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.