PARENT, Paul Henri



Au centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, le 28 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Paul-Henri Parent, fils de feu monsieur Ludger Édouard Parent et de feu madame Félixine Boutet. Il demeurait à Québec. La famille vous accueilleraà compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue du Fargy. Monsieur Parent laisse dans le deuil sa cousine Marie-Paule Bélanger ; sa bonne amie Rose-Aimée Lachance et son ami Donald Bussières ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu : René (feu Marie-Blanche Tremblay), Lucien (feu Marie-Jeanne Grenier), Amédé (feu Emma Dubé), Armand (feu Thérèse St-Pierre), Georges (feu Jeanne D'Arc Thomassin), Raymond (Marie-Paule Martel), Denise (feu André Bilodeau), Pauline (Henri-Paul Dubé) et Joseph-Eugène. Un remerciement spécial au personnel de la résidence Alphonse Bonenfant pour leur dévouement et les bons soins prodigués, ainsi qu'à sa nièce Madeleine Parent pour sa gentillesse et sa grande disponibilité.