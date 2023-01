GIGUÈRE, Thérèse Rochefort



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 16 décembre 2022 à l'âge de 88 ans, est décédée dame Thérèse Rochefort, épouse de feu monsieur Joseph Giguère. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Rochefort et de feu dame Adèle Bouchard. Elle demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 13h à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desElle laisse dans le deuil ses filles : Céline, Chantal et Doris; son frère, ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs : feu Albert (Alice Dugas), André (Thérèse Tremblay), Lucie, feu Adrien (Marielle Lachance), Hélène (André Carbonneau), Marie, et elle était la sœur et belle-sœur de feu Jeanne D'Arc, feu Paul (feu Rachel Simard), feu Raoul Giguère (feu Bernadette Néron), feu Thérèse Giguère (feu Adélard Paré), feu Marguerite Giguère (feu René Taillon) et feu Louis Giguère. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à remercier sincèrement le docteur Robert Cadrin pour ses bons soins à domicile depuis plusieurs années.