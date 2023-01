CÔTÉ, Carmen Cayer



À son domicile, le 15 décembre 2022, à l'âge de 77 ans et 11 mois est décédée Madame Carmen Cayer, épouse de M. Germain Côté. Elle était la fille de feu Mathias Cayer et de feu Adrienne Desrochers. Elle demeurait à Québec secteur Les Saules, native de St-Apollinaire. Elle laisse dans le deuil outre son époux Germain, sa fille Chantal (Christian Bélanger); ses petits -enfants : Laurianne Talbot (Julien Richard), Jérémie Talbot (Valérie Landry), Jessica Dion (Adam Poulin); ses arrière-petits-enfants : Zoey et Lexy; ses frères et sœurs : Angèle (Michael Shea), feu Suzanne, Louisette (Gilbert Rousseau), Gaston (Nicole Samson), Lyne (Claude Blais), Alain (Lise Lemire); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Côté : Doris (feu Ernest Cayer), Réjeanne (André Rouillard), Claudette (Gilbert Leblond), Thérèse (Aldéo Bernard), Raymonde (Pierre Paradis), Bertrand (feu Danielle Desrochers), Mario (Jocelyne Blanchet). Elle laisse également dans le deuil Michel, Johanne, Isabelle, Bryan et Patricia ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC Haute-Ville de Québec, spécialement Dre Karine St-Hilaire, Geneviève Pépin et Johanne Racine pour les bons soins prodigués et aux chaleureuses attentions envers Madame Cayer. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'IUCPQ (Hôpital Laval), 2725 Ch Ste-Foy, Québec, Qc G1V 4G5. Site web : fondation-iucpq.org.où la famille vous accueillera à compter de 9h30. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Beaudoin, Ferland, Dupuis Ltée.