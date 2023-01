MOORE GRAVEL, Nicole



À la Maison Michel-Sarrazin, le 17 décembre 2022, à l'âge de 74 ans et 11 mois, est décédée madame Nicole Moore, épouse de monsieur Jean-Guy Gravel. Elle était la fille de feu madame Gemma Turcotte et de feu monsieur Adrien Moore. Elle demeurait à Sainte-Foy.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Julie Gravel; son petit-fils Logan Tremblay; ses frères et soeurs Aline (feu Jean-Louis Lamontagne), Pierrette (feu Jean-Claude Fortier), Gilles, France (Gaston Blouin), Jacques (Lise Mongrain), Hélène (feu Réjean Racine) et Jean-Pierre (Katherine Boily). Elle était la belle-soeur, du côté de la famille Gravel, de feu Léonce (Lucille Chamberland), feu Renée-Jeanne (Jacquelin Robitaille, Colette Gosselin), Huguette, feu Robert (Clémence Robitaille), Alain (feu Charlotte Proulx), Michèle (feu Guy Renaud) et feu Pierre ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à midi.L'inhumation des cendres se fera au Mausolée François-de-Laval du Cimetière de Belmont. La famille tient à remercier tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 801, Grande-Allée ouest, bureau 124, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.caSite web : www.michel-sarrazin.ca.Des formulaires seront disponibles sur place.