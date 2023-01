ROBITAILLE, Jeannine Boulet



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 20 novembre 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée dame Jeannine Boulet, épouse de feu monsieur Claude Robitaille, fille de feu Ludger Boulet et de feu Gilberte Blais. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Anne (Gaétan Dancause), Pierre (Pina Vaccaro), Daniel (Hélène Côté) et Jules; ses petits-enfants : Jessica Thibault (Mathieu Perron), Myriam Thibault (Joël-Vincent Lessard), Guillaume Thibault (Andréanne Roy), Tania Robitaille, Laurence Robitaille (Antoine Lapointe), Martin Robitaille (Jennifer Lavoie) et Estelle Robitaille (Jonathan Germain); ses arrière-petits-enfants : Noémie, Eva, Cédric, Mégane, Chloé, Thomas et Léa; ses frères et sœurs : Françoise (feu Adrien Grenon), feu Jean (feu Thérèse Juneau), feu René (feu Rachel Fortin, Hélène Houde), feu Denise, feu Yves (Janine Drolet), Louise (feu Robert McNicoll) et feu Pierre (feu Mariette Masson), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Vigi Saint-Augustin pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca