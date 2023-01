BOLDUC MORISSETTE, Martine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2023, est décédée à l'âge de 97 ans et 11 mois madame Martine Morissette épouse de feu Gaston Bolduc. Elle était la fille de feu Joseph Morissette et de feu Alexina Langlois. Elle demeurait à Armagh de Bellechasse.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Normand, Claude (Line Chabot), Nicole et Benoît; ses petits-enfants : Geneviève (Shanny), Jean-Sébastien, Anthony (Sabrina), William Bolduc et ses arrière-petits-enfants : Félicia, Thomas et Jossua ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Morissette a été confiée pour crémation à la