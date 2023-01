SANTERRE, Monique



Au CHSLD St-Augustin, le 23 novembre 2022, à l'âge de 85 ans et 9 mois, est décédée madame Monique Santerre, épouse de feu monsieur Raymond Normand, fille de feu dame Alphéda Perreault et de feu monsieur Armand Santerre. Elle demeurait à Québec, native d'Arvida.Elle était la soeur de: feu Colette (feu Gilles Marceau), feu Solange (feu Jean Laflamme), Jeannine (feu Jacques Bernier), feu Maurice (Denise Hamel), feu Nicole (Raymond Auger), Murielle (Roger Godbout), Albert (Angéline Renald), Denise, Diane (Gilles Paquet) et Hélène (Jean-Louis Gendron). Elle laisse dans le deuil également sa filleule Marie-Claude Tremblay et ainsi que de nombreux nièces et neveux. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aua, de 10 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement en toute intimité avec la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, QuébecTéléphone : 418 527-4294, courriel :info@societealzheimerdequebec.comSite web : www.societealzheimerdequebec.com et Fondation CERVO 2601, chemin de la Canardière, Québec, Québec, téléphone : 418 663-5155, site web : fondationcervo.com. Des formulaires seront disponibles sur place.