BERNARD, Laurette Gagné



Au Centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption, le lundi 19 décembre 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Laurette Gagné, épouse feu Joseph-André Bernard et fille de feu Joseph Gagné et de feu Jeannette Paré. Native de St-Jules, elle demeurait à Saint-Victor. La famille recevra les condoléances aule vendredi 13 janvier 2023 en après-midi de 13h30 à 16h30 et en soirée de 19h à 21h30 ainsi que samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h.Ultérieurement l'inhumation aura lieu au cimetière paroissial, sous la direction de la Maison funéraire Yves Bolduc, Saint-Victor. Madame Laurette Gagné nous a quittés dans la paix et la sérénité. Elle était une femme d'exception, généreuse et aimante. Tout au long de sa vie, elle s'est dévouée pour ses proches et a supporté de nombreuses causes sociales et humanitaires. Merci maman adorée de nous avoir aimés profondément et d'avoir toujours été présente auprès de nous. Tu étais une grande dame. Nous t'aimerons toujours et ne t'oublierons jamais. Elle laisse dans le deuil ses onze enfants : Patricia (feu Réjean Veilleux), Charlotte (Guy Bureau), Rachel (Jacques Caron), feu Micheline, Marcelle (Bertrand Toulouse), Pierrette (Serge Veilleux), Alain (Nicole Gilbert), René (Chantal Amyot), André (Claudine Alarie), Josée (Martin Doyon) et Marco (Brenda Bourgeois), ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qu'elle adorait. Elle était la soeur de : Patrick (feu Germaine Roy), feu Ursule (feu Lionel Roy), Laurent (Lucille Labonté), feu Valérienne (feu Marius Audet), Géraldine (Bertrand Giguère), Marie-Paule (feu Raymond Breton) et Raymonde Gagné (feu Michelin Boucher). Elle laisse également son beau-frère : Claude Paquet ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie chaleureusement le personnel du centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption de Saint-Georges, l'ancienne Résidence Aube-Nouvelle de St-Victor pour leur dévouement ainsi que la qualité exceptionnelle des soins et services prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 1494, route du Président Kennedy Nord, casier postal 1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.