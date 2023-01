LAJEUNESSE, Thérèse



Au centre d'hébergement Charlesbourg, le 5 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédée madame Thérèse Lajeunesse, épouse de monsieur Alexandre Verreault. Elle était la fille de feu monsieur Émile Lajeunesse et de feu madame Lucia Verreault. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifMadame Lajeunesse laisse dans le deuil son époux monsieur Alexandre Verreault ; ses frères et sœurs: Victor (feu Madeleine Crépeault), Gemma (Claude Boucher), Georgette (Jean-Marie Verreault), Cécile (Pierre-Luc Robitaille), Gérard (Maria Gaspar), Gisèle (Roger Lachance), Lucien et Paul-Émile (Johanne Nolin) ; sa petite-fille Joannie (François Lavoie) et ses arrière-petits-enfants : Élianne et Victor ; de la famille Verreault : ses enfants : Noël, Hélène, Jean-Pierre et Denise ; ses petits-enfants : David, Mélanie, Nicolas Marie-Lyne et son arrière-petit-fils : Logan ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Verreault ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de feu Jean-Marie (Huguette Bourget), Raymond, Henriette (Arthur Chouinard), Lise et Yvon ainsi que la belle-mère de feu Émilien Duchesne. Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital Sainte-Anne de Beaupré, ainsi qu'au Centre d'hébergement Charlesbourg pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vous pouvez faire un don soit à l'hôpital Sainte-Anne-de Beaupré et au Centre d'hébergement Charlesbourg.