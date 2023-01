TALBOT, Simone



Au centre d'hébergement Chanoine-Audet, le 22 décembre 2022, à l'âge de 83 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Simone Talbot, épouse de monsieur Florian Turcotte, fille de feu Yvonne Couture et de feu Eliel Talbot. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son fils Alain (Nancy Pouliot); sa petite-fille adorée Cynthia; ses frère et sœurs : feu Jeannette (feu Donat Deneault), Paul (Julienne Turcotte), René (Irène Bilodeau) et Germaine Talbot (Donald Jolin); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Fernando (Lucienne Proulx), feu Jean-Guy, feu Yvon, Héléna (feu Clément Fillion), Aliette (feu Léo Poirier) et Marie-Claire Turcotte (Paul-Émile Labrecque) ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances au, de 9h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Mont-Marie ultérieurement. Nous désirons remercier du fond du cœur le personnel aimant et dévoué du troisième étage du Centre d'hébergement Chanoine-Audet, ils ont été le prolongement de la famille auprès de qui nous avions toute confiance et tout particulièrement sa sœur Germaine qui fut présente auprès d'elle tout au long de son séjour au centre d'hébergement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association des bénévoles du CHSLD Chanoine-Audet. Des formulaires seront disponibles sur place le jour des funérailles.