BÉLANGER, Antoine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 24 décembre 2022, à l'âge de 95 ans et 6 mois, est décédé monsieur Antoine Bélanger, époux de feu madame Denise Tardif. Il demeurait à Lévis, secteur St-Étienne-de-Lauzon. Il laisse dans le deuil ses filles: Danielle (Jean-Claude Beaulieu), feu France (Marc Cantin), Lynda (Christian Caron), Nancy (Fourat Jabnouni); ses petits-enfants: Sébastien (Stéphanie Bourdages), Jonathan (Anne Hébert), David (Ariane Nadeau), Maxime (Gabrielle Côté); Jason (Sabrina Brochu), Mathieu, ses arrière-petits-enfants : Félix, William, Alex, Léa, Jacob, Édouard; sa soeur Aline; les familles Bélanger et Tardif, ses neveux, nièces et ami(e)s. La famille accueillera parents et amis au salon funéraire :à compter de 9h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec. Site web : poumonquebec.ca.