VERMETTE, Yolande



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 30 décembre 2022, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Yolande Vermette, conjointe de Denis Jobin, fille de feu Aldéric Vermette et de feu Marie-Ange Godbout. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants: Sébastien (Martine et sa fille Lou), Julie et Alexandra (Maxime); ses petits-enfants: Naomi et Laurent; ses frères et sœurs: Roger, Annette (Léo Marceau), Réal (Louise Roy), Aline (feu Gabriel Bolduc), Thérèse (Jean-Guy Roy), Réjean (Roxanne Boily), Grégoire (Aline Prévost), Irène (Yvon Breton) et Gabrielle (Guy Marcotte); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Jobin: feu Pierre, Marianne (Jean Gauvin), Yves ( Lise Guilbeault), Louise, Jean-François (Nathalie Lelièvre), Dominique (Odette Fafard), Claude (Huguette Mayrand), Hélène (François Tardif) et Marie-France (Richard Delagrave); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant et les bénévoles de la Maison de Soins Palliatifs du Littoral pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral ou à la Fondation québécoise du Cancer. La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le dimanche 15 janvier 2023 à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".