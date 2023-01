GIGUÈRE, Élaine



À la Résidence Ste-Anne, entourée de l'amour des siens, à l'aube de ses 76 ans, le 21 décembre 2022, est décédée madame Élaine Giguère. Elle est allée rejoindre son conjoint bien-aimé, monsieur André Rivard. Elle était la fille de feu monsieur Léopold Giguère et de feu madame Georgette Latouche. Elle demeurait à Québec. Madame Giguère laisse dans le deuil sa sœur : Louise (Michel Lagrandeur); sa belle-fille Lise Rivard (Marc Perreault) : son petit-fils de cœur : Nicolas. Elle laisse également dans le deuil son oncle Jean Lamarre; ses nièces : Julie (Marc Giroux) et Marie Del Vecchio et leurs enfants : Arianne-Marie, Anthony, Jérémy, Olivier et Dérek. Elle laisse aussi dans le deuil de nombreux parents et ami(e)s. La famille a confié madame Giguère au :La famille recevra les condoléancesLa famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Ste-Anne pour les bons soins et l'accompagnement prodigués à madame Giguère. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'association Canadienne de la Santé Mental (https://acsmquebec.org/).