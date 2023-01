POITRAS, Thérèse Forgues



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 1er janvier 2023, à l'âge de 88 ans et 5 mois, est décédée dame Thérèse Forgues, épouse de feu monsieur Georges Poitras. Elle était la fille de feu dame Marie Lapointe et de feu monsieur Jean-Charles Forgues. Native de Saint-Fidèle dans Charlevoix, autrefois de Baie Sainte-Catherine, elle demeurait à Beauport.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Harry (Carole Baker), Sylvain, Gaétan (Diane Lecours), Jocelyn, Jean-Luc (Lise McLaughlin) et Maryse (Sylvain Fortin); ses petits-enfants : Sébastien, Michaël, Julie, Jennifer, Nicole, Amélie, Kévin et Mathieu; ses arrière-petits-enfants; sa belle-sœur Rita Lapointe ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs qui l'ont précédée. Nous désirons remercier sincèrement le personnel du CLSC Beauport ainsi que celui des soins palliatifs du 3e étage de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation cancer du sein du Québec, 279, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal (Québec) H2X 1Y1, Sans frais : 1 877 990-7171, Téléphone : 514 871-1717, www.rubanrose.org