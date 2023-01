PLAMONDON, Nicole



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 28 décembre 2022, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Nicole Plamondon, conjointe de monsieur Claude Tomlinson et veuve de feu monsieur François Barrette, fille de feu monsieur Napoléon Plamondon et de feu dame Émérentienne Lirette. Elle demeurait à St-Raymond. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à laà compter de 12 h 30.L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Outre son conjoint, madame Plamondon laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Louis Hains) et Yvan; ses frères et sœurs : feu sœur Jeannine, feu Lucie (feu Mathieu Barrette), feu Pierrette (feu Paul Galarneau), feu Gérard-Noël (Louise Plante), Lise (Marcel Charlebois), feu Marc-André (feu Fernande Jobin), feu Vincent (Monique Plante) et feu Solange; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tomlinson : André, Robert (Denise Paquet), Lise (Lucien Gignac), Carole (Clément Tousignant) et Gilles; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Barrette : feu Gérard (feu Anne-Marie Robitaille), feu Julienne (feu Camile Julien), feu Philippe (feu Rolande Lemelin), feu Thérèse (feu Wilfrid Paradis), feu Julien (feu Alice Côté), feu Denis (Suzanne Martel/Jean-Marc Bolduc), feu Lucie (feu Dominique Alain), feu Jean-Luc (feu Lise Paquet), Caroline (feu Maurice Denis), feu Rock (Micheline Pépin), Louise (Jean-Guy Denis), Marie-Paule (Paul-André Déry), feu Jacques (Denise Lesage) et feu Pierre; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf : www.jedonneenligne.org/fsportneuf/ / 700, rue St-Cyrille, St-Raymond (QC) G3L 1W1.