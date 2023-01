CHAMBERLAND, Camille



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 4 janvier 2023, à l'âge de 71 ans, est décédé monsieur Camille Chamberland après un long et très courageux combat. Il était le conjoint de madame Pauline Lemelin, le fils de feu monsieur Placide Chamberland et de madame Monique Guillemette (feu monsieur Louis Tanguay). Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre sa conjointe et sa mère, il laisse dans le deuil ses fils: Pierre-Luc (Céline Henrioux) et François (Christine Grenier); ses frères et soeurs: feu Laurier, feu Réjean, Chantale (Claude Côté), Gitane (Robert Larouche), Violaine et Guylain; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lemelin; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral pour leurs dévouement et les bons soins prodigués. Pour compenser l'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral https://www.mspdulittoral.com/donner/ .La famille vous accueillera auà compter de 13 h.Il sera porté en terre au cimetière d'Armagh à une date ultérieure, dans l'intimité.