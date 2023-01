GAGNON, Conrad



Au Saint-Brigid's Home, le 19 novembre 2022, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Conrad Gagnon, époux de feu dame Suzanne Jeanneau, fils de feu Oscar Gagnon et de feu Marie-Ange Goulet. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au :de 9 h à 11 h.. Il laisse dans le deuil ses enfants : André (France Croteau) et Josée (Jean-François Germain); ses petits-enfants : Catherine Gagnon (Hugues Frigon), Maxime Gagnon, Simon-Olivier Gagnon (Alice Guéricolas-Gagné), Alex Germain (Marjorie Poirier) et Francis Germain; son arrière-petite-fille Maëlia. Il était le plus jeune frère des membres de la famille Gagnon: feu Marie-Paule (feu Roger Paré), feu Henri (feu Carmella Vaillancourt), feu abbé René, feu Mariette (feu Jean-Paul Sylvain), feu Denise (feu Georges Dionne), feu Jean-Louis (feu Marcelle Pomerleau), feu Madeleine, feu Alice (feu Roger Larose), feu Thérèse (feu Jean-Paul Tessier), feu Guy (feu Rolande Julien) et feu Marcelle. Il était le beau-frère des membres de la famille Jeanneau : feu Gabrielle, feu Maurice (feu Jeannine Furois), feu Denise (feu Eugène Beaulieu) et feu Jacques (Claire Desrosiers). Il laisse également dans le deuil sa filleule Brigitte Gagnon (Denis Gilbert), de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s proches. La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 3ième étage du Saint-Brigid's home, de l'UMF Maizeret et du CLSC Limoilou pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle (L'infirmier de la rue), 380 rue du Pont, Québec (Qc) G1K 6M7, téléphone : 418 524-2626. www.gilleskegle.org