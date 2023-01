BOURGAULT PELLETIER, Thérèse



À la Maison d'Hélène, le 14 décembre 2022, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédée dame Thérèse Bourgault épouse de feu monsieur Odilon Pelletier. Fille de feu dame Éva Caron et de feu monsieur Joseph Bourgault, elle demeurait à Saint-Pamphile, comté de l'Islet. Elle était la mère de: Christian (Dominique Brochu), Nicole (Richard Godbout), feu Sylvain. Elle laisse dans le deuil sa petite-fille Sandrine (Alex Harton), son arrière-petit-fils : Zac Ouellet ainsi que la mère de Sandrine: Patricia Anctil. Elle était la sœur de : feu Jean-Paul (feu Jacqueline St-Pierre) et leurs filles : Johanne (Jacques Ouellet), Danielle (Michel Aubé) et feu Sylvie. De la famille Pelletier elle était la belle-sœur de : feu Rosalie (feu Lionel Vaillancourt), feu Brigitte (feu Clovis Robichaud), Annette (feu Roger Dubé), feu Simone (feu Yvon Vaillancourt), feu Aline (feu Amédé Robichaud), feu Colombe (feu Judes Gauvin), Claire (Noël Anctil), Ferdinand (Lucille Fortin), Réjeanne, feu Dominique (Camille Daigle), Thérèse (feu Jean-Claude Bernier), feu Léopold. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à Nathalie Gauvin et l'équipe des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu'au Dre Amélie Blanchette et le personnel soignant et attentionné de la merveilleuse Maison d'Hélène et de l'Hôpital de Montmagny pour l'accompagnement et les bons soins apportés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial " Bellevue ".