ROBERGE, Suzanne



Suzanne s'est éteinte le 23 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, à l'Hôpital St-Sacrement. Elle résidait au Domaine St-Dominique.Elle rejoint ainsi ses parents, feu madame Alice Demers et feu monsieur Léonce Roberge, de même que ses frères et soeurs tous décédés: Jean (feu Florence Bernatchez), Dr Raoul (feu Marie Morin), Paul (feu Marie Des Rochers), Hélène (René Chappaz), Denyse (Dr Paul Savary, (Sylvie de Grandmont) et Louise. Elle manquera à ses neveux et nièces: Claire et Michel Roberge, André Roberge, Lise, Alain, Simon, François et Paul Roberge ainsi que Paule, Marc, Anne et Éric Savary et leur(s) conjoint(es). Elle laisse aussi ses petits-neveux et nièces: Brian Parker, Michelle et Thomas Savary, Pierre-Olivier et Laurence Roberge, Marie-Catherine et Paul-Antoine Roberge ainsi que James Savary de même que sa grande amie Lise Morrissette.Un avis sera communiqué. La famille tient à remercier chaleureusement les employés du Domaine St-Dominique (unité prothétique) pour les soins professionnels et bienveillants envers Suzanne de même que l'équipe soignante du 4e D'Youville de l'Hôpital St-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec à l'adresse suivante: 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, G1S 3G3. Tél: 418 527-4294 sans frais: 1 866-350-4294.Site web: https://www.societealzheimerdequebec.com/impliquez-vous/faire-un-don/ Des formulaires seront disponibles sur place la journée des funérailles.