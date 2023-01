VOYER, Michel



Au Centre d'hébergement de Loretteville, le 30 décembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Voyer, fils de feu madame Béatrice Dorion et de feu monsieur Gérard Voyer. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auIl laisse dans le deuil ses enfants : Manon (Martin Chevalier) et Daniel (Chantal Richard); ses petites-filles : Sandrine et Charlotte; son frère et sa sœur : Jean-Pierre (Yolande Pelletier) et Lise (feu Mandoza Langlais). Il était également le frère de : feu Jacques (Fabienne Beauseigle), feu André et feu Gilles. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.