ROUSSEAU, Jean-Charles



À son domicile, le 26 décembre 2022, à l'âge de 87 ans et 1 mois, est décédé monsieur Jean-Charles Rousseau, époux de madame Thérèse Roy, fils de feu madame Cécile Belleau et de feu monsieur Joseph Rousseau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13 h.L'inhumation des cendres se fera ensuite au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin. Il laisse dans le deuil son épouse : Thérèse Roy, ses enfants : Réjean (Mireille Desgagnés), Brigitte (Daniel Girard) et Éric (Nancy Germain); ses petits-enfants : Valérie (Laurent Thivierge), Léa, Élodie, Ève, Thomas et Cédrick; son arrière-petite-fille Anna-Kim; ses frères et sœurs : Laurence, Huguette, Yolande, Raymond (Diane Bureau) et Richard (Claudette Côté); son beau-frère et sa belle-sœur : Antoine Papillon et Michelle René, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines. Il est allé rejoindre les membres de la famille Rousseau : Roger, Carmelle (Réal Gauthier), Jean-Paul et Jacques Larose et les membres de la famille Roy : Marc (Cécile Robitaille), Claire, Denise (Roger Alain), Gilles André, Rita, Louis (Réjeanne Dufour) et Lise (Gabriel Lirette). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau #214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca