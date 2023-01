SIRIANNI, Lise Demers



À l’Hôtel Dieu de Lévis, le 20 décembre 2022, à l’âge de 76 ans, est décédée Mme Lise Demers, épouse de M. Vincent Sirianni. Elle était la fille de feu M. Marcel Demers et de feu Mme Noëlla Cianflone. Elle demeurait à Sainte-Marie.La famille vous accueillera au :le vendredi 13 janvier 2023 de 19h à 21h et le samedi 14 janvier 2023 de 12h à 14h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Vincent, ses enfants : Brigitte (Terrence Mackey) et Martine; ses petits-enfants : Tiffany Ueda (Mark), Louis-Vincent Nadeau (Alison), Hiroyuki-Maxime Ueda (Julia), Félix-Antoine Nadeau ainsi que T.J. Mackey; ses arrière-petits-enfants : Bear, Adélia, Evvy et Nora; ses beaux-frères et belles-sœurs : Franco (Sheila) Marie, Palma et Lucie. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, de nombreux ami(e)s et particulièrement les membres de la grande famille Des Danseurs de Sainte-Marie. La famille tient à remercier chaleureusement l’auxiliaire familiale Karine Laprise ainsi que l’ensemble du personnel de l’Hôtel-Dieu de Lévis et du centre régional intégré de cancérologie (CRIC) pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Des dons à la Fondation Le Crépuscule, https://www.lecrepuscule.ca/faire-un-don, ou à la Fondation québécoise du cancer, https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/, seraient appréciés.