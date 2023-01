THIVIERGE, Janine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 janvier 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Janine Thivierge, épouse de feu monsieur Jean-Paul Coulombe. Elle était la fille de feu Maurice Thivierge et de feu Gabrielle Bélanger. Elle demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome et autrefois à Montmagny. Elle laisse dans le deuil sa fille Claudia (Alexandre Boutet); ses petits-enfants : Lorie, Médérick et Antoine; ses frères et sœurs : Thérèse (feu Noël Bernier), feu Jean-Paul (feu Dolorès Boulet), feu Roger et Michel (Denise Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Coulombe : feu Lucienne (feu Paul Coulombe), Yvonne (Germain Picard), feu Lucien (feu Huguette Boulet), Thérèse (Normand Corneau), Pierre (France Langlois), Fernand, Marcel, feu Rollande et feu Germain; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel soignant du 7e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera auà compter de 15 h.