MASSÉ THIBAULT, Colette



À l'Hôpital de Montmagny, le 27 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Colette Massé, épouse de feu monsieur Gérard Thibault. Elle était la fille de feu monsieur Albert Massé et de feu madame Gabrielle Bouchard. Elle demeurait à L'Islet (Sur Mer). Elle était la mère de : feu Pierre, Réjean, Nicole et Roger. Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants : Bianca (Frédéric Leclerc), Mélissa (Guillaume Boisclair), Cassandra (Patricia Tremblay) et Alexandre; ses arrière-petits-enfants : Lizy-Ann et Noah, Laurence et Cédric. Elle était la sœur et la belle-sœur de : feu Fernand, feu Richard (Juliette Houle), feu Vincent (Monique Caron), feu Lucien, feu Edmond, feu Bertrand (Nicole Bernier), Denise, Pierrette, Jean-Louis (Lise Daigle), feu Laurent et feu François; de la famille Thibault : feu Joseph (feu Annette Legros), feu Auguste (feu Marguerite Carrier), feu Marie-Anna (feu Hector Gamache), feu Jules (feu Jeanne-d'Arc Lévesque), feu Georges (feu Jeannette Gallichan), feu Marie-Ange (feu Jean-Paul Turgeon), feu Éva (feu Lucien Gallichan), feu Yvonne (feu Paul Gagnon), feu Georgette (feu Roger St-Pierre), feu Rose (feu Laurent Dionne), Jean-Paul (Fernande Pelletier), feu Yvette (Jean-Guy Hamel), feu Maurice, André (feu Pierrette Servant). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et ses amis(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence Dupuis "Bel Âge" ainsi qu'à ceux du département de gériatrie et des soins palliatifs de l'Hôpital de Montmagny, pour les soins attentionnés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. Divers formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi 14 janvier à compter de 11h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de L'Islet.