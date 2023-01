GAUDET, Yves-Thomas



Au Centre d'hébergement Côté Jardins, le 31 octobre 2022, à l'âge de 89 ans et 7 mois, est décédé monsieur Yves-Thomas Gaudet, époux de madame Yolande Gagnon Rioux, fils de feu madame Laurette Rainville et de feu monsieur Déliphat Gaudet. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 45.Parents et amis qui ne peuvent être présents sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie ". Il laisse dans le deuil son épouse Yolande Gagnon Rioux; ses enfants: Daniel (Christiane Essiembre), Christian (Pierre Létourneau), Sylvain; ses petits-enfants: Alexandre, Isabelle, Gabrielle et Dominic; ses frères et soeurs: feu Gilles (Eyke Nielsen), André (feu Hélène Mitrick), Guy (feu Denise Barette), Gaston (Francine Chouinard), Denise, Diane (Marcel Laurier), Monique (Daniel Péloquin), Claude (Reine Durand), Carmen (Michel Villani), Doris (Michel Labine), Michel (feu Francine Côté).; sa belle-sœur Micheline Gagnon Jamet et son beau-frère Pierre Gagnon; les enfants de sa conjointe: Marie (François Barthe), Christian (Renée Boily), Claudine (Bernard Côté), Michel (Nathalie Tassé), Isabelle (François Giroux), ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel soignant du CHSLD Côté-Jardins pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société St-Vincent de Paul de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.