BOUCHER, Jeannine

À la résidence Les Jardins de la Côté, le 31 décembre 2022 à l'âge de 81 ans, est décédée dame Jeannine Boucher, épouse de feu monsieur Peter Robin. Elle était la fille de feu monsieur Maurice Boucher et de feu dame Simone Chevalier. Elle demeurait autrefois à Sillery.La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance une heure trente avant la liturgie, soit de 12h30 à 14h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Saint-Michel de Sillery sous la direction desElle laisse dans le deuil sa sœur, son beau-frère et sa belle-sœur : Ginette (Jean-Paul Gagnon), feu Jacques (Jocelyne Duchesne) et elle était la sœur de feu André (feu Denise Simard), et feu Richard; son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Robin : Bob (Doris Ross) et feu Lawrence. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille tient à remercier sincèrement le personnel des Jardins de la Côte pour leur bienveillance et toute l'attention portée envers Jeannine. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré (Québec), G0A 1E0