MAHER, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er janvier 2023, à l'âge de 72 ans, est décédé Richard Maher, époux de Françoise. Il demeurait au Lac St-Joseph.Pour de plus amples informations veuillez communiquer avec la famille. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Françoise; ses fils: Christian (Julie) et Sylvain (Isabelle); ses petits-enfants : Audréanne (Alexandre), Sophia (Jean-Baptiste), Thomas (Marie), Maxence (Jacob) et Corinne; son frère Tommy (Lucie), son beau-frère Yvon-Robert (Madeleine); ses neveux et nièces : Vincent (Frances), Laurence (Jérôme), Charles, Anne-Tiffanie et Mélina, ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les excellents soins prodigués et leur bienveillance.