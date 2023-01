BOUTIN, Ernest



Au Centre Paul-Gilbert, le 1er janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Ernest Boutin, fondateur de la compagnie Ernest Boutin Inc. Entrepreneur électricien. Demeurant à Lévis, il était le fils de feu Laurent Boutin et de feu Lucia Lagrange. Il laisse dans le deuil son amie madame Carmelle Deblois; ses enfants : Jocelyn (Chantal Bégin), Martine (Daniel Cantin) et Guylaine (Réal Gosselin); ses petits-enfants : Stéphanie et Gabriel, Valéry et Raphael; ses arrière-petits-enfants : Antoine, Logan, Alyssia, Amenda et Pénélope; ses frères et soeurs : André (Claudette Bilodeau), Mariette (feu Léonard Brochu), Denise (Maurice Hallé), Florence (Gilles Mercier), Nicole (feu Donald Brochu), Michel (feu Thérèse Labbé), feu Monique (Joe Gosse), feu Yolande (Réjean Drouin) et feu Jocelyne (Jim Nickerson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine et du Centre Paul-Gilbert. La famille vous accueillera auà compter de 10h.