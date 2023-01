JULIEN, Bernadette



À son domicile, le 31 décembre 2022, à l'âge de 68 ans, est décédée madame Bernadette Julien, fille de feu monsieur Ovide Julien et de feu dame Jeannette Frenette. Elle demeurait à Saint-Léonard.La famille recevra les condoléances dimanche le 15 janvier 2023, aude 13 h à 15 h en présence du corps.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Madame Julien laisse dans le deuil ses enfants : Pablo Cauchon (Josée Fortin) et Olivier Cauchon (Mélissa Cauchon); ses petits-enfants : Brandon, Laïlas, Coralie et Malik; ses frères et sœurs : feu Gracien Julien (Marie-France Gingras), Ginette Julien, Lucie Julien (Pierre Plamondon), Daniel Julien (Micheline Dion), Réjean Julien (Danielle Lambert), Francine Julien, Linda (Sylvain Genois) et Éric Julien (Pascale), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier ceux qui étaient là au cours des dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme communautaire en santé mentale L'Arc-en-Ciel. https://larcencielportneuf.org/