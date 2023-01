LAROCHELLE, Carmelle Chastenay



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 7 janvier 2023, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Carmelle Chastenay, épouse de feu monsieur Marcel Larochelle, fille de feu monsieur Emile Chastenay et de feu dame Eva Gauthier. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à lade 9 h à 10 h 30.Elle laisse dans le deuil ses fils : Pierre et Jacques et leurs épouses Marie et Line Magnan, sa bru Meta Epstein, ses nièces Johanne et Sylvie Huard, les onze enfants de Jacques : Philippe, Marianne, Simon, Jean-Marie, Edith, François, Elizabeth, Vincent, Joseph, Mathilde, Thomas, leurs conjoints et conjointes, et leurs dix-sept enfants, les enfants de Pierre : Sophie, Salim, Nadia et Alexandre, leurs conjoints et conjointes et leurs trois enfants, ses frères et sœurs encore vivants.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital Jeffery Hale ainsi que celui du CHUL pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis de Jeffery Hale et Saint Brigid's Home, 2109-1270, chemin Sainte-Foy, Québec (QC), G1S 2M4, tél.: 418-684-2260.