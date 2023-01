BOUCHER, Jocelyn



À la Maison d'Hélène, le 26 décembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jocelyn Boucher, époux de dame Gisèle Picard Boucher. Il était le fils de feu monsieur Wenscelas Boucher et de feu dame Cécile Paré. Il demeurait à Berthier-sur-Mer. La famille accueillera parents et ami(e)s à lale vendredi 20 janvier 2023 de 19 h à 21 h 30 età compter de 10 h.Les cendres seront déposées au Columbarium Laurent Normand. Il laisse dans le deuil outre son épouse Gisèle, ses enfants : Sonia (Ghislain Blais), Céléna (Dany Bourgault), Justin (Judy-Ann Ross), Cédric (Marie-Ève Ouellet), ses petits-enfants : Léa, Jérémie, Anabelle, Victoria, Alicia, Ophélie, Sophie, Zachary, Mathis, Raphaëlle, ses frères et sœurs : Pauline, Maurice, Léopold, Ginette (feu Georges Martin, Réjeane Bujold), Georgette, Marjolaine, Serge (Lucie Talbot), Florent (Jeannine Gaudreau), Florence (Johanne Côté), Alain (Johanne Roy), Michel, Clémence, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Picard : Michel (Solange Paradis), Mireille (Yvan Girard), Aline (Richard St-Hilaire), Gaétan (Brigitte Fournier), Gaston (Hélène Couture), Carmen (Pierre Blanchet), Josée (Moïse Tousignant), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de La Maison d'Hélène et de l'Hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/La direction des funérailles a été confiée à la