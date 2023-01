Délai avant l’abattage de cerfs à Saint-Bruno

Les citoyens de Saint-Bruno-de-Montarville excédés par les cerfs affamés devront prendre leur mal en patience puisque Québec ne pourra pas agir sur la surpopulation du parc national voisin avant l’automne.

« Ils ont déjà mangé toutes nos haies de cèdres et ils n’ont plus de nourriture. Ils doivent aller plus loin », insiste Adam Mizera, qui habite près du parc national du Mont-Saint-Bruno.

Le Journal rapportait cet automne que les cerfs de Virginie en surnombre dans le parc n’hésitent pas à sortir pour chercher de la nourriture, traversant les rues et saccageant tout sur leur passage, au grand dam des citoyens.

« C’est de pire en pire », constate Élie Tremblay, un autre résident, qui remarque que les animaux doivent aller quelques rues plus loin, faute de nourriture.

La situation ne risque pas de s’améliorer de sitôt puisque la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) n’ira pas de l’avant avec l’abattage de quelque 100 bêtes en trop avant l’automne 2023.

Il faut d’abord que le ministère de l’Environnement, de la Lutte aux changements climatiques, de la Faune et des Parcs procède à une modification réglementaire, indique par courriel un porte-parole de la Sépaq, Simon Boivin.

La loi en vigueur interdit toute forme de chasse ou de piégeage dans les parcs nationaux du Québec.

Des cerfs en trop

Le parc présente une densité de 15,3 cerfs au kilomètre carré, soit trois fois plus que la capacité de l’écosystème.

Le report du plan d’intervention risque potentiellement d’empirer la situation, selon Martin-Hugues St-Laurent, professeur en écologie animale à l’Université du Québec à Rimouski.

« Quand on décide d’attendre au lieu d’agir, on permet à la population d’augmenter davantage, on s’éloigne de la cible », commente le spécialiste des cervidés.

S’il comprend qu’il est nécessaire de changer le cadre légal pour entamer des démarches, il estime qu’attendre finira par demander plus d’efforts et coûter plus cher.