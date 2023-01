Dénonciation de «Rambo» Gauthier: Facebook suspend le compte de Sophie Durocher

On le sait, il y a plusieurs mots à l’index à notre époque, et avec raison. On pense bien sûr au mot en «N», mais le mot utilisé par Bernard Gauthier, le fameux mot en «T» pour désigner les personnes homosexuelles, en fait partie aussi. Et c’est tant mieux!

Alors quelle ne fut pas la surprise de l’animatrice de QUB Radio Sophie Durocher lorsqu’elle s’est rendu compte que son compte Facebook venait d’être suspendu. Pourquoi demandez-vous? Eh bien parce qu’en dénonçant les propos inacceptables de «Rambo» Gauthier, elle a inscrit le fameux mot en «T».

«L’algorithme me dit que c’est pour Manifestation de haine, explique l’animatrice vedette au micro de Mario Dumont. Je dénonçais la diarrhée verbale de Rambo Gauthier!»

En gros, l’intelligence artificielle de Facebook ne parvient pas à faire la différence entre une dénonciation et une utilisation abusive d’un mot offensant.

Mme Durocher rappelle qu’à une époque, Facebook suspendait le compte des mères qui publiaient des photos d’elles en train d’allaiter.

