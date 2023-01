Dépistage du cancer chez les enfants: des avancées prometteuses d’une équipe montréalaise

Un test sanguin ou urinaire pourrait bientôt remplacer les biopsies chirurgicales parfois risquées afin de diagnostiquer et traiter le cancer chez les enfants, après les recherches d’une équipe de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill.

Dirigée par Janusz Rak, cette recherche permettrait de capturer et analyser plus facilement les exosomes, qui sont considérées comme des répliques miniatures de cellules cancéreuses.

«Si les exosomes sont capturées, ils peuvent révéler le type de cancer qui se cache dans l'organisme, le type de cellules malignes que contient la tumeur et, éventuellement, la manière de les attaquer par un traitement», est-il expliqué par communiqué.

Les biopsies liquides – comme les tests sanguins ou urinaires – pourraient améliorer le diagnostic, le traitement et le suivi de tumeurs solides pédiatriques comme les cancers du cerveau ou encore les tumeurs osseuses.

«[Les biopsies liquides] sont pratiquement indolores et sans risque. De plus, nous pouvons répéter le test de nombreuses fois pour nous assurer que le traitement de l'enfant fonctionne et, dans le cas contraire, passer immédiatement à un autre médicament», a expliqué M. Rak.

Rappelons qu’au Canada, le cancer reste la première cause de décès par maladie chez les enfants. Chaque année, une moyenne de 943 enfants reçoit un diagnostic de cancer potentiellement mortel.

«Au cours des 30 dernières années, le taux de guérison est passé de 30 à 80 %. C'est un progrès énorme, mais il reste encore beaucoup à faire», a souligné Rébecca Dumont, directrice générale de la Fondation Charles-Bruneau.