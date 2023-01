Du renfort pour l’Océanic

RIMOUSKI-S’il n’est parvenu à obtenir un attaquant d’expérience sur le marché des transactions, le directeur-gérant de l’Océanic de Rimouski, Serge Beausoleil, a tout de même amené deux attaquants et un défenseur en renfort pour la deuxième portion du calendrier.

Tout d’abord, l’Océanic a réclamé au ballotage l’attaquant de 18 ans Nathan Lévesque, qui brûlait littéralement la ligue junior AAA avec une récolte de 27 buts et 54 points en 33 parties avec les Braves de Valleyfield.

C’est un joueur au petit gabarit a 146 livres qui a participé aux deux derniers des Voltigeurs de Drummondville avec qui il a joué une partie l’an dernier. « Dany Dupont l’a épié cette année. Il est très rapide et très intelligent avec la rondelle. On a décidé de lui donner une chance », a expliqué Serge Beausoleil.

Un jeune motivé

Nathan Lévesque entend bien prouver qu’il a sa place dans la LHJMQ. « Je suis très excité de me joindre à l’Océanic. J’ai été très bien accueilli. Je suis un gars axé sur l’offensive, mais j’ai travaillé sur mon jeu défensif pour me donner plus de chance. Je prends la situation comme une chance de faire mes preuves. Mon objectif a toujours été d’atteindre le plus haut calibre », a déclaré le nouveau venu après la séance d’entraînement matinal de jeudi.

L'Océanic avait eu la main heureuse en rappelant un attaquant de 18 ans du junior AAA après les Fêtes en 2010. Il s'appelait Alex Belzile et il avait grandement aidé l'équipe pendant deux ans et demi avant de connaître une belle carrière professionnelle.

Alexandre Lefebvre de retour

L’Océanic a également ramené Alexandre Lefebvre qui a joué deux saisons avec l’équipe avant de se joindre aux Panthères de Saint-Jérôme, dans le junior AAA, où il avait une bonne saison avec 33 points en 28 parties. « La maladie l’a ralenti l’an dernier et il ne se sentait pas assez en forme pour se présenter au camp d’entraînement. Il est maintenant en pleine forme et il était excité quand on lui a demandé s’il voulait vernir finir la saison avec nous. C’est un gars très aimé dans le vestiaire et qui nous amène de l’expérience à 19 ans. C’est une belle addition pour nous », a commenté M. Beausoleil.

Le défenseur Mathys Laurent était prêt à jouer. « Il a été l’une des coupures les plus difficiles à faire à l’automne. Il est physiquement prêt. Nous avons du temps pour lui. Il va continuer de se développer avec Donald Dufresne », a mentionné le pilote de la formation.

L’Océanic a eu toute la semaine pour se préparer à la visite des Cataractes de Shawinigan ce vendredi.