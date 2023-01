LANGLAIS, Stéphane



À Québec, le 30 décembre 2022, à l'âge de 61 ans, est décédé monsieur Stéphane Langlais, fils de feu madame Georgette Beaumont et de monsieur Raymond Langlais. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son père Raymond; ses enfants : Stéphanie Hamel, Isabelle Rouillard (Jacob Francis), et Jonathan et Geneviève Bernard (Guillaume Boulay); son frère et ses sœurs : Donald (Louise Beaumont), Marianne (France Ouellet), Caroline et Raymonde (Manon Petitclerc) ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces, ses petits-enfants, autres parents et de nombreux ami(e)s, plus spécifiquement monsieur Moreau et Kathy Boutet. Il est allé rejoindre sa mère et ses frères qui l'ont précédé : Georgette, Yves, Jean-Pierre et Georges.