BARRAS, Mario



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 décembre 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Mario Barras, fils de feu madame Gertrude Perreault et de feu monsieur Benoit Barras. Il demeurait à Lévis.Il était le frère de : Alain Barras (Marie Langlois), feu Yves Barras, Christine Barras (Serge Fugère). Il laisse également dans le deuil son neveu Jean-Simon Barras Fugère (Geneviève Blouin), sa nièce Véronique Barras Fugère (Jean-Thomas Baillargeon), sa petite-nièce Elena Fugère et son petit-neveu Léonard Baillargeon Barras ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 10 h à 12 h 45.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de la Résidence Étienne-Simard ainsi que les intervenants du CLSC de St-Romuald. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.